Вратарь Мифтахов заявил о неожиданно проснувшейся у себя тяги к искусству

22-летний вратарь системы «Тампы-Бэй» Амир Мифтахов, вернувшийся на правах аренды в родной для себя клуб «Ак Барс», рассказал о том, как, выступая в США, полюбил ходить в картинные галереи.

— Какие интересы появились?

— Начал слушать аудиокниги, особенно перед сном. Бывало просто, когда тяжело со сном, ложился, брал наушник один, перед сном включал и так засыпал. Больше начал смотреть на те вещи, которых раньше не замечал, искусство стало интересно.

— А что именно?

— Могу сходить в галерею какую-нибудь, посмотреть картины. Я случайно вообще понял, что мне это нравится. Просто гуляли по Флориде с одноклубником, видим, какие-то красивые картины висят, зашли посмотрели и оба остались в восторге. Потом приехали в это место опять, буквально через неделю. Нас уже начали звать на большие выставки. Понятно, что я не очень сильно увлекаюсь этим, но посмотреть интересно.