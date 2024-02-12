Голкипер «Каролины» Раанта пропустит минимум две недели из-за травмы

Голкипер «Каролины» Антти Раанта пропустит две недели из-за травмы нижней части тела, сообщает официальный сайт НХЛ.

Хоккеист был травмирован в матче с «Колорадо» (5:2), который прошел 9 февраля. Финн поменял по ходу игры российского вратаря Петра Кочеткова, который пропустил две шайбы за несколько секунд. В итоге, после того, как Раанта не смог продолжить матч, россиянин вернулся на лед.

В этом сезоне НХЛ на счету Раанты 24 матча, в которых он отражал 87,2 процента бросков.