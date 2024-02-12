Тори Крюг рассказал, что думает о пяти голевых передачах в матче с «Монреалем»

Защитник «Сент-Луис Блюз» Тори Крюг прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (7:2). В этой встрече хоккеист отметился пятью результативными передачами, установив рекорд по очкам и голевым передачам среди защитников за один матч.

«Это было весело. Это игра, которую я запомню. Я люблю играть на этой арене. Это мой любимый стадион в лиге. Определенно хорошая победа для нас, которая оставит приятные воспоминания», — цитирует Крюга STL Today.

Всего в нынешнем сезоне на счету 32-летнего Крюга 25 (1+24) очков в 51 матче.