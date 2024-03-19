Вратарь «Калгари»: «Играть против Овечкина — это нечто особенное»

Голкипер «Калгари» Дастин Вульф оценил игру форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

19 марта прошел матч регулярного чемпионата НХЛ между «Кэпиталз» и «Флэймз» (5:2), в котором нападающий оформил дубль. Американец стал 174-м вратарем, которому забил капитан «столичных».

«Это нечто особенное — играть против такого игрока. Очевидно, я не добился результата, но это было довольно весело», — приводит слова Вульфа пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 64 матча, в которых набрал 52 (21+31) очка. Россиянину осталось забросить 51 шайбу, чтобы обогнать Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.