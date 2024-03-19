Генменеджер «Каролины»: «Мне рассказывали, что Кузнецов — один из самых умных хоккеистов»

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уоделл рассказал о советах перед обменом российского нападающего Евгения Кузнецова.

«Джастин Уильямс играл с ним и сказал, что Кузнецов — один из самых умных хоккеистов, с которыми он когда-либо играл. Все считали, что ему нужно сменить обстановку и вернуться в нужное русло», — приводит слова Уоддела пресс-служба НХЛ.

Россиянин был обменян в «Каролину» 8 марта. В составе «Харрикейнз» Кузнецов сыграл 6 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.

«Ураганы» занимают четвертое место в Восточной конференции, набрав 90 очков в 68 встречах.