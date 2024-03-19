Форвард СКА Бучельников: «Хочется, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки»

Нападающий СКА Дмитрий Бучельников поделился мнением о погоне форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Конечно, очень радостно за человека, который проделал такой огромный путь в лиге. Хочется, чтобы он побил этот рекорд, осталось чуть-чуть. Все мы будем за него рады», — приводит слова Бучельникова Metaratings.ru.

У 38-летнего россиянина 843 гола в лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.