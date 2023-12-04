Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт оценил игру команды против «Сан-Хосе»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт признался, что ему понравилась игра команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (6:5).

«Говоря о том, как мы боролись в первом периоде — отпустили и догнали, отпустили и догнали. В конце концов, получили лидерство, потом еще раз. Ты думаешь, что 6:3 это все. Это не так», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» с 37 очками делят с «Бостоном» первое место в турнирной таблице Восточной конференции.