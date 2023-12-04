Задоров — о дебюте за «Ванкувер»: «Чувствую себя великолепно»

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров поделился эмоциями от своего дебюта за новый клуб. Россиянин был обменен из «Калгари». 3 декабря «Кэнакс» обыграли «Флэймз» со счетом 4:3.

«Чувствую себя великолепно. Это важная победа для нашей команды. Это важная выездная игра. Мы играли с очень хорошей командой, и придерживались своей игры», — цитирует Задорова пресс-служба НХЛ.

«Ванкувер» набрал 33 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции.