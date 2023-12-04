Нападающий «Рейнджерс» Зибанеджад назвал Панарина суперзвездой

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад после матча с «Сан-Хосе» (6:5) рассказал, что думает об игре одноклубника Артемия Панарина в текущем сезоне НХЛ. В этой встрече россиянин оформил хет-трик и отметился результативной передачей.

«Он суперзвезда. Иногда его игру невозможно описать словами. Не могу быть более счастливым, имея его в нашей команде», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Панарин набрал 35 (15+20) очков в 23 матчах.

«Рейнджерс» с 37 очками и делят с «Бостон Брюинз» первое место в турнирной таблице Восточной конференции.