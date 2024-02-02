Главный тренер «Миннесоты» назвал Капризова генератором атакующих моментов

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс поделился мнением об игре российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова.

«Конечно, потеря Капризова из-за травмы была тяжелым ударом по целому ряду причин. Он — искра для команды и генератор атакующих моментов. Киррилл из тех парней, которые укрепляют веру в команду и тому подобное. Этот отрезок был тяжелым, потому что мы провели несколько важных матчей против действительно хороших команд. Но теперь он вернулся и, надеюсь, сможет избежать травм. Немного отдохнем сейчас, а потом мы должны хорошенько поднажать», — цитирует специалиста The Athletic.

28 января россиянин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (2:3) и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты».

В этом сезоне 26-летний Капризов провел 42 матча в НХЛ и набрал 45 (19+26) очков.

«Миннесота» занимает 13-е место в таблице Западной конференции с 47 очками в 49 матчах.