Капризов вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (2:3).

Таким образом, 26-летний россиянин забил 133 гола в 245 матчах и вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории франшизы, обойдя Джейсона Цукера (132 шайбы). Третью строчку занимает Зак Паризе, забивший 199 голов в 558 матчах. Лидирует форвард Мариан Габорик, у которого 219 шайб в 502 играх.

В текущем сезоне Капризов провел 42 матча, в которых набрал 45 (19+26) очков.