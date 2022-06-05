Главный тренер «Колорадо» раскритиковал Эвандера Кейна за силовой прием против Кадри

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар раскритиковал форварда «Эдмонтона» Эвандера Кейна за силовой прием против нападающего «Эвеланш» Назема Кадри.

31-летний канадец травмировался после того, как форвард «Ойлерз» Эвандер Кейн толкнул его на борт.

«Кадри получил травму. Он пропустит остаток серии. Как минимум.

Силовой прием Кейна? Это была опасная игра. Такие моменты — самые опасные в хоккее», — цитирует тренера Denver Post.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 7 июня в Эдмонтоне.