Морис: «Флорида» ничего не могла противопоставить «Вегасу». Они были великолепны»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал поражение от «Вегаса» (3:9, 1-4) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Мы поздравляем «Вегас», они заслужили победу в Кубке Стэнли. Они были великолепны. Мы ничего не могли им противопоставить. В четвертом матче Ткачак не одевался сам на игру. Кто-то помог ему надеть экипировку. Кто-то завязал ему коньки. Кто-то надел ему свитер. Но на следующий день, когда он пришел, у него была сильная боль, поэтому вопрос о том, сможет он играть или нет, не стоял. Идея была в том, что если мы дадим ему успокоиться, то, возможно, сможем довести его до седьмой игры», — приводит слова Мориса сайт НХЛ.

«Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 4-1. Команда впервые в своей истории стала обладателем трофея. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ.