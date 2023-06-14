Дорофеев и Мироманов не вошли в список обладателей Кубка Стэнли

Игроки «Вегаса» Даниил Мироманов и Павел Дорофеев не вошли в список победителей Кубка Стэнли-2023.

25-летний Мироманов провел за «Голден Найтс» 14 матчей в регулярном чемпионате, набрав 6 (2+4) очков. У 22-летнего Дорофеева 9 (7+2) очков в 18 играх регулярки. Оба хоккеиста не провели в плей-офф ни одного матча.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».