Торторелла — о дебюте Федотова: «Восхищен. Он единственный, кто играл во втором периоде»

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла оценил дебют российского голкипера Ивана Федотова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:4 ОТ). 27-летний вратарь впервые сыграл за команду, заменив Самуэля Эрссона в начале второго периода, и сделал 19 сейвов.

«Восхищен. Единственный, кто играл во втором периоде — вратарь. Есть люди, которые не знают, как играть, или просто не могут играть в таких ситуациях. И именно поэтому я рад, что он с нами. Это был позорный второй период для «Филадельфии», то, как мы играли. Стыдно. Но высокая оценка тому, как мы вернулись в третьем периоде», — приводит слова Торторелла сайт НХЛ.

«Филадельфия» с 83 очками в 76 матчах занимает седьмое место в Восточной конференции. 6 апреля команда сыграет с «Баффало».