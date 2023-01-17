Главный тренер «Айлендерс» о силовом приеме Овечкина: «Я очень удивлен тем, что арбитры не наказали его»

Главный тренер «Айлендерс» Лейн Ламберт прокомментировал силовой прием форварда «Вашингтона» Александра Овечкина против Жана-Габриэля Пажо во втором периоде.

Судьи просмотрели повтор эпизода на предмет возможного удаления Овечкина до конца матча, но признали силовой прием чистым и не наказали капитана «Кэпиталз».

«Я был очень удивлен тем, что арбитры не наказали Овечкина. Неправильная атака соперника, толчок на борт — да что бы там ни было, но он делал шаги. И мы определенно должны были играть в большинстве», — приводит слова Ламберта NyiHockeyNow.

«Айлендерс» в итоге проиграли «Вашингтону» в овертайме (3:4 ОТ). Команда идет на девятой строчке «Востока» с 50 очками в 45 играх.