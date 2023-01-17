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Сегодня, 13:55

Журналистка из США объяснила, почему Овечкина не удалили до конца матча после силового приема

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Журналистка Washington Hockey Now Сэмми Сильбер объяснила, почему судьи решили не удалять нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина после силового приема против канадского форварда «Айлендерс» Жан-Габриэля Пажо.

«Овечкин совершил хит в середине второго периода после игры в большинстве «Кэпиталз», когда 37-летний игрок поехал за Пажо, находившимся с шайбой в углу. Он проскользил для хита и намеревался ударить плечом в плечо. Овечкин, который весит 108 кг при росте 192 см, отправил Пажо, который весит 75 кг при росте 179 см, в нокаут на лед.

Силовой прием был рассмотрен на предмет крупного штрафа, но удаления не последовало, так как хит был признан чистым. Овечкин не сделал резких шагов перед силовым на Пажо и не подпрыгивал, чтобы инициировать контакт», – написала Сильбер.

«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в овертайме (4:3 ОТ). Команда прервала серию из двух поражений подряд и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 54 очками в 46 матчах.

 
Александр Овечкин (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Айлендерс&raquo;. Овечкин нокаутировал канадца уничтожающим силовым. Это помогло «Вашингтону» перевернуть ужасный матч

 

Источник: Washington Hockey Now
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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