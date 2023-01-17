Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:25

Овечкин нокаутировал канадца уничтожающим силовым. Это помогло «Вашингтону» перевернуть ужасный матч

Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Овечкин (в центре) в матче против «Айлендерс».
Фото USA Today Sports
«Столичные» переиграли «Айлендерс», уступая 0:3. Победный гол в овертайме на счету Орлова.

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 3:4 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Ахо — 4 (Бэйли, Добсон), 4:24 — 1:0. Мартин — 4 (Клаттербак, Романов), 13:19 — 2:0. Фэшинг — 3 (Пажо, Бовилье), 23:51 — 3:0. Хэтэуэй — 7 (Овечкин, Юханссон), 30:01 — 3:1. Уилсон — 1 (Бэкстрем, Орлов), 33:08 — 3:2. Оши — 9 (Густафссон, Кузнецов), 45:54 — 3:3. Орлов — 3 (Оши), 64:27 — 3:4.
Вратари: Сорокин — Кемпер.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (11+6+11+2) — 35 (5+14+12+4).
Наши: Романов (19.58/1/0) — Кузнецов (17.09/0/-1), Овечкин (21.25/2/+1), Орлов (25.56/1/+1).
17 января. Нью-Йорк. UBS Arena.

«Кэпиталз» после двух подряд поражений от «Филадельфии» приехали в гости к «Айлендерс» и в середине игры казалось, что сегодня черная полоса «столичных» продолжится. У команды Питера Лавиолетта абсолютно ничего не получалось, и болельщики «Вашингтона» точно захотят поскорее забыть эти полтора периода. Однако несмотря на все трудности и три пропущенные шайбы гости сумели перевернуть ход встречи, сотворив настоящий шедевр.

Александр Овечкин был не очень заметен в матче, но именно после эпизода с его участием начался камбек «Вашингтона». Форвард провел мощный силовой прием против Жана-Габриэля Пажо да так, что канадец с трудом поднялся со льда. Судьи ушли смотреть повтор на предмет большого штрафа, но в итоге силовой был признан чистым, а Александр, как и Пажо, спокойно продолжил матч. Этот момент придал партнерам Овечкина эмоциональный заряд и преимущество «Айлендерс» начало таять.

Ровно в середине матча гости распечатали Илью Сорокина и снова не обошлось без помощи Овечкина. Капитан «Вашингтона» бросил по воротам соотечественника, а на добивании удачно сыграл Гарнет Хэтэуэй. Для Овечкина этот балл стал 50-м в текущем сезоне (20+30) и среди россиян он третьим достиг этого рубежа. Быстрее него были только Кирилл Капризов и Никита Кучеров. Всю игру Александра плотно опекали соперники и мало что позволяли, но даже под таким давлением он старался быть полезным.

Спустя всего три минуты Том Уилсон после шикарной передачи из-за ворот от Никласа Бэкстрема сократил отставание своей команды. Оба нападающих совсем недавно вернулись после длительного отсутствия из-за травм. Пока видно, что им непросто вкатываться в игровой ритм, но с каждым матчем получается все лучше и лучше. Уилсон сегодня был очень активен, нанес семь бросков (больше всех в матче) и был признан второй звездой. Помощь таких опытных игроков «Вашингтону» сейчас крайне необходима.

Для «Айлендерс» столь динамичный сценарий стал сюрпризом, и хозяева заметно занервничали. Они хоть и создали ряд неплохих эпизодов, но Дарси Кемпер, который в начале встречи был бледной тенью себя, все-таки нащупал игру. «Кэпиталз» более ответственно отнеслись к реализации собственных моментов, а Ти Джей Оши в начале третьего периода сравнял счет. Гости получили большой психологический перевес, и он им очень пригодился в овертайме.

Главным героем дополнительного времени стал Дмитрий Орлов, забросивший третью шайбу в сезоне. Российский защитник словно техничный нападающий разобрался со своим земляком из Новокузнецка Сорокиным и поставил в матче точку. Забавно, что в последний раз «Вашингтон» отыграл три шайбы почти два года назад и в соперниках тогда тоже были «Айлендерс». «Островитяне» все никак не могут наладить свою игру, а из последних десяти матчей команда проиграла шесть.

Не сказать, что «Кэпиталз» могут похвастаться супер-стабильностью, но по своим возможностям они достойно идут на дистанции чемпионата. Особенно если учесть, какое количество травм преследует команду уже второй год подряд. Даже сегодня Ник Дауд получил повреждение и не смог вернуться на лед. Тем не менее, «Вашингтон» в очередной раз показал характер, и команду ждет продолжение непросто отрезка. За девять дней она сыграет пять матчей, включая три игры на «Западе». Расслабляться совсем некогда.

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
2
1
Читайте также
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
В Донецке извлекли из-под завалов торгового центра тела двух женщин
«Коммерсант» узнал о рекомендации для чиновников и депутатов отдыхать в РФ
В РФ предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели
Врач назвала правила измерения артериального давления
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин сделал 650 передач в НХЛ — это 69-е место в истории
Овечкин набрал 50-е очко в сезоне
Тарпищев: «Овечкина нельзя сравнивать с Месси и Марадоной»
Татьяна Тарасова: «Овечкин — легендарный спортсмен, гордость российской хоккейной школы»
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
Лавиолетт: «Когда Овечкин приближался к детям, у них срывало крышу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Потеря для всего хоккейного мира». Умер друг Буре, которому он обязан карьерой
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 44 27 17 62
2 Нью-Джерси 44 29 15 61
3 Рейнджерс 45 25 20 57
4 Вашингтон 46 24 22 54
5 Питтсбург 43 22 21 50
6 Айлендерс 45 23 22 50
7 Филадельфия 44 18 26 43
8 Коламбус 43 13 30 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 34 9 72
2 Торонто 44 26 18 59
3 Тампа-Бэй 42 28 14 57
4 Флорида 45 21 24 46
5 Баффало 42 21 21 44
6 Детройт 42 18 24 43
7 Оттава 43 19 24 41
8 Монреаль 44 18 26 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 59
2 Даллас 45 26 19 59
3 Миннесота 42 24 18 52
4 Колорадо 42 22 20 47
5 Сент-Луис 45 22 23 47
6 Нэшвилл 43 20 23 46
7 Аризона 43 13 30 31
8 Чикаго 41 11 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 28 17 58
2 Сиэтл 43 26 17 56
3 Лос-Анджелес 46 25 21 56
4 Эдмонтон 45 24 21 51
5 Калгари 45 21 24 51
6 Ванкувер 43 18 25 39
7 Сан-Хосе 45 13 32 35
8 Анахайм 44 12 32 29
Результаты / календарь
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
17.01 00:00
Сан-Хосе – Нью-Джерси
 3 : 4 Б
17.01 00:00
Сиэтл – Тампа-Бэй
 1 : 4
17.01 02:00
Вегас – Даллас
 0 : 4
17.01 03:00
Коламбус – Рейнджерс
1 : 3
17.01 03:00
Питтсбург – Анахайм
 4 : 3 ОТ
17.01 03:30
Айлендерс – Вашингтон
 3 : 4 ОТ
17.01 04:00
Нэшвилл – Калгари
 2 : 1
17.01 04:00
Сент-Луис – Оттава
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 45 83
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 43 68
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 62
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 45 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 35
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

42 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 28 1.92
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 17 2.16
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 33 2.21
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости