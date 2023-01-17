Овечкин нокаутировал канадца уничтожающим силовым. Это помогло «Вашингтону» перевернуть ужасный матч
«Айлендерс» — «Вашингтон» — 3:4 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Ахо — 4 (Бэйли, Добсон), 4:24 — 1:0. Мартин — 4 (Клаттербак, Романов), 13:19 — 2:0. Фэшинг — 3 (Пажо, Бовилье), 23:51 — 3:0. Хэтэуэй — 7 (Овечкин, Юханссон), 30:01 — 3:1. Уилсон — 1 (Бэкстрем, Орлов), 33:08 — 3:2. Оши — 9 (Густафссон, Кузнецов), 45:54 — 3:3. Орлов — 3 (Оши), 64:27 — 3:4.
Вратари: Сорокин — Кемпер.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (11+6+11+2) — 35 (5+14+12+4).
Наши: Романов (19.58/1/0) — Кузнецов (17.09/0/-1), Овечкин (21.25/2/+1), Орлов (25.56/1/+1).
17 января. Нью-Йорк. UBS Arena.
«Кэпиталз» после двух подряд поражений от «Филадельфии» приехали в гости к «Айлендерс» и в середине игры казалось, что сегодня черная полоса «столичных» продолжится. У команды Питера Лавиолетта абсолютно ничего не получалось, и болельщики «Вашингтона» точно захотят поскорее забыть эти полтора периода. Однако несмотря на все трудности и три пропущенные шайбы гости сумели перевернуть ход встречи, сотворив настоящий шедевр.
Александр Овечкин был не очень заметен в матче, но именно после эпизода с его участием начался камбек «Вашингтона». Форвард провел мощный силовой прием против Жана-Габриэля Пажо да так, что канадец с трудом поднялся со льда. Судьи ушли смотреть повтор на предмет большого штрафа, но в итоге силовой был признан чистым, а Александр, как и Пажо, спокойно продолжил матч. Этот момент придал партнерам Овечкина эмоциональный заряд и преимущество «Айлендерс» начало таять.
Ровно в середине матча гости распечатали Илью Сорокина и снова не обошлось без помощи Овечкина. Капитан «Вашингтона» бросил по воротам соотечественника, а на добивании удачно сыграл Гарнет Хэтэуэй. Для Овечкина этот балл стал 50-м в текущем сезоне (20+30) и среди россиян он третьим достиг этого рубежа. Быстрее него были только Кирилл Капризов и Никита Кучеров. Всю игру Александра плотно опекали соперники и мало что позволяли, но даже под таким давлением он старался быть полезным.
Спустя всего три минуты Том Уилсон после шикарной передачи из-за ворот от Никласа Бэкстрема сократил отставание своей команды. Оба нападающих совсем недавно вернулись после длительного отсутствия из-за травм. Пока видно, что им непросто вкатываться в игровой ритм, но с каждым матчем получается все лучше и лучше. Уилсон сегодня был очень активен, нанес семь бросков (больше всех в матче) и был признан второй звездой. Помощь таких опытных игроков «Вашингтону» сейчас крайне необходима.
Для «Айлендерс» столь динамичный сценарий стал сюрпризом, и хозяева заметно занервничали. Они хоть и создали ряд неплохих эпизодов, но Дарси Кемпер, который в начале встречи был бледной тенью себя, все-таки нащупал игру. «Кэпиталз» более ответственно отнеслись к реализации собственных моментов, а Ти Джей Оши в начале третьего периода сравнял счет. Гости получили большой психологический перевес, и он им очень пригодился в овертайме.
Главным героем дополнительного времени стал Дмитрий Орлов, забросивший третью шайбу в сезоне. Российский защитник словно техничный нападающий разобрался со своим земляком из Новокузнецка Сорокиным и поставил в матче точку. Забавно, что в последний раз «Вашингтон» отыграл три шайбы почти два года назад и в соперниках тогда тоже были «Айлендерс». «Островитяне» все никак не могут наладить свою игру, а из последних десяти матчей команда проиграла шесть.
Не сказать, что «Кэпиталз» могут похвастаться супер-стабильностью, но по своим возможностям они достойно идут на дистанции чемпионата. Особенно если учесть, какое количество травм преследует команду уже второй год подряд. Даже сегодня Ник Дауд получил повреждение и не смог вернуться на лед. Тем не менее, «Вашингтон» в очередной раз показал характер, и команду ждет продолжение непросто отрезка. За девять дней она сыграет пять матчей, включая три игры на «Западе». Расслабляться совсем некогда.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|44
|27
|17
|62
|2
|Нью-Джерси
|44
|29
|15
|61
|3
|Рейнджерс
|45
|25
|20
|57
|4
|Вашингтон
|46
|24
|22
|54
|5
|Питтсбург
|43
|22
|21
|50
|6
|Айлендерс
|45
|23
|22
|50
|7
|Филадельфия
|44
|18
|26
|43
|8
|Коламбус
|43
|13
|30
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|43
|34
|9
|72
|2
|Торонто
|44
|26
|18
|59
|3
|Тампа-Бэй
|42
|28
|14
|57
|4
|Флорида
|45
|21
|24
|46
|5
|Баффало
|42
|21
|21
|44
|6
|Детройт
|42
|18
|24
|43
|7
|Оттава
|43
|19
|24
|41
|8
|Монреаль
|44
|18
|26
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|29
|15
|59
|2
|Даллас
|45
|26
|19
|59
|3
|Миннесота
|42
|24
|18
|52
|4
|Колорадо
|42
|22
|20
|47
|5
|Сент-Луис
|45
|22
|23
|47
|6
|Нэшвилл
|43
|20
|23
|46
|7
|Аризона
|43
|13
|30
|31
|8
|Чикаго
|41
|11
|30
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|28
|17
|58
|2
|Сиэтл
|43
|26
|17
|56
|3
|Лос-Анджелес
|46
|25
|21
|56
|4
|Эдмонтон
|45
|24
|21
|51
|5
|Калгари
|45
|21
|24
|51
|6
|Ванкувер
|43
|18
|25
|39
|7
|Сан-Хосе
|45
|13
|32
|35
|8
|Анахайм
|44
|12
|32
|29
|17.01
|00:00
|
Сан-Хосе – Нью-Джерси
|3 : 4 Б
|17.01
|00:00
|
Сиэтл – Тампа-Бэй
|1 : 4
|17.01
|02:00
|
Вегас – Даллас
|0 : 4
|17.01
|03:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|1 : 3
|17.01
|03:00
|
Питтсбург – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|17.01
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|3 : 4 ОТ
|17.01
|04:00
|
Нэшвилл – Калгари
|2 : 1
|17.01
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|2 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|83
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|43
|68
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|62
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|42
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|28
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|17
|2.16
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|33
|2.21