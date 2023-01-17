Овечкин нокаутировал канадца уничтожающим силовым. Это помогло «Вашингтону» перевернуть ужасный матч

«Столичные» переиграли «Айлендерс», уступая 0:3. Победный гол в овертайме на счету Орлова.

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 3:4 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Ахо — 4 (Бэйли, Добсон), 4:24 — 1:0. Мартин — 4 (Клаттербак, Романов), 13:19 — 2:0. Фэшинг — 3 (Пажо, Бовилье), 23:51 — 3:0. Хэтэуэй — 7 (Овечкин, Юханссон), 30:01 — 3:1. Уилсон — 1 (Бэкстрем, Орлов), 33:08 — 3:2. Оши — 9 (Густафссон, Кузнецов), 45:54 — 3:3. Орлов — 3 (Оши), 64:27 — 3:4.

Вратари: Сорокин — Кемпер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (11+6+11+2) — 35 (5+14+12+4).

Наши: Романов (19.58/1/0) — Кузнецов (17.09/0/-1), Овечкин (21.25/2/+1), Орлов (25.56/1/+1).

17 января. Нью-Йорк. UBS Arena.

«Кэпиталз» после двух подряд поражений от «Филадельфии» приехали в гости к «Айлендерс» и в середине игры казалось, что сегодня черная полоса «столичных» продолжится. У команды Питера Лавиолетта абсолютно ничего не получалось, и болельщики «Вашингтона» точно захотят поскорее забыть эти полтора периода. Однако несмотря на все трудности и три пропущенные шайбы гости сумели перевернуть ход встречи, сотворив настоящий шедевр.

Александр Овечкин был не очень заметен в матче, но именно после эпизода с его участием начался камбек «Вашингтона». Форвард провел мощный силовой прием против Жана-Габриэля Пажо да так, что канадец с трудом поднялся со льда. Судьи ушли смотреть повтор на предмет большого штрафа, но в итоге силовой был признан чистым, а Александр, как и Пажо, спокойно продолжил матч. Этот момент придал партнерам Овечкина эмоциональный заряд и преимущество «Айлендерс» начало таять.

Ровно в середине матча гости распечатали Илью Сорокина и снова не обошлось без помощи Овечкина. Капитан «Вашингтона» бросил по воротам соотечественника, а на добивании удачно сыграл Гарнет Хэтэуэй. Для Овечкина этот балл стал 50-м в текущем сезоне (20+30) и среди россиян он третьим достиг этого рубежа. Быстрее него были только Кирилл Капризов и Никита Кучеров. Всю игру Александра плотно опекали соперники и мало что позволяли, но даже под таким давлением он старался быть полезным.

Спустя всего три минуты Том Уилсон после шикарной передачи из-за ворот от Никласа Бэкстрема сократил отставание своей команды. Оба нападающих совсем недавно вернулись после длительного отсутствия из-за травм. Пока видно, что им непросто вкатываться в игровой ритм, но с каждым матчем получается все лучше и лучше. Уилсон сегодня был очень активен, нанес семь бросков (больше всех в матче) и был признан второй звездой. Помощь таких опытных игроков «Вашингтону» сейчас крайне необходима.

Для «Айлендерс» столь динамичный сценарий стал сюрпризом, и хозяева заметно занервничали. Они хоть и создали ряд неплохих эпизодов, но Дарси Кемпер, который в начале встречи был бледной тенью себя, все-таки нащупал игру. «Кэпиталз» более ответственно отнеслись к реализации собственных моментов, а Ти Джей Оши в начале третьего периода сравнял счет. Гости получили большой психологический перевес, и он им очень пригодился в овертайме.

Главным героем дополнительного времени стал Дмитрий Орлов, забросивший третью шайбу в сезоне. Российский защитник словно техничный нападающий разобрался со своим земляком из Новокузнецка Сорокиным и поставил в матче точку. Забавно, что в последний раз «Вашингтон» отыграл три шайбы почти два года назад и в соперниках тогда тоже были «Айлендерс». «Островитяне» все никак не могут наладить свою игру, а из последних десяти матчей команда проиграла шесть.

Не сказать, что «Кэпиталз» могут похвастаться супер-стабильностью, но по своим возможностям они достойно идут на дистанции чемпионата. Особенно если учесть, какое количество травм преследует команду уже второй год подряд. Даже сегодня Ник Дауд получил повреждение и не смог вернуться на лед. Тем не менее, «Вашингтон» в очередной раз показал характер, и команду ждет продолжение непросто отрезка. За девять дней она сыграет пять матчей, включая три игры на «Западе». Расслабляться совсем некогда.