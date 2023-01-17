Овечкин применил мощный силовой прием в матче с «Айлендерс» и избежал удаления до конца матча
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против форварда «Айлендерс» Жана-Габриэля Пажо на 7-й минуте второго периода.
Канадец с трудом смог подняться на ноги после столкновения с 37-летним россиянином. Судьи просмотрели повтор эпизода на предмет возможного удаления Овечкина до конца матча, но признали силовой прием чистым и не наказали капитана «Кэпиталз».
Спустя три минуты Овечкин сделал голевую передачу на Гарнета Хэтэуэя и набрал 50-е очко в сезоне-2022/23.
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|17.01
|00:00
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Сан-Хосе – Нью-Джерси
|3 : 4 Б
|17.01
|00:00
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Сиэтл – Тампа-Бэй
|1 : 4
|17.01
|02:00
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Вегас – Даллас
|0 : 4
|17.01
|03:00
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Коламбус – Рейнджерс
|1 : 3
|17.01
|03:00
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Питтсбург – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|17.01
|03:30
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Айлендерс – Вашингтон
|3 : 4 ОТ
|17.01
|04:00
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Нэшвилл – Калгари
|- : -
|17.01
|04:00
|
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