Главный тренер «Аризоны» Туриньи назвал Просветова будущим команды

Главный тренер «Аризоны» Андре Туриньи прокомментировал игру вратаря Ивана Просветова в матче с «Тампой» (1:5).

«Иван хорошо выглядел в АХЛ. Он наше будущее. И когда нам надо играть три матча за четыре дня, не возникает вопроса, ставить его или нет», — приводит официальный сайт НХЛ слова Туриньи.

В матче с «Тампой» Просветов отразил 23 броска по своим воротам из 28. Эта игра стала для 22-летнего россиянина четвертой в карьере в НХЛ.