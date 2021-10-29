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Главный тренер «Аризоны» Туриньи назвал Просветова будущим команды

12:58
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Главный тренер «Аризоны» Андре Туриньи прокомментировал игру вратаря Ивана Просветова в матче с «Тампой» (1:5).

«Иван хорошо выглядел в АХЛ. Он наше будущее. И когда нам надо играть три матча за четыре дня, не возникает вопроса, ставить его или нет», — приводит официальный сайт НХЛ слова Туриньи.

В матче с «Тампой» Просветов отразил 23 броска по своим воротам из 28. Эта игра стала для 22-летнего россиянина четвертой в карьере в НХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/prosvetov-vzyal-master-class-u-vasilevskogo/c-327359772

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Иван Торопцев все материалы автора
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