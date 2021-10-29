Главный тренер «Аризоны» Туриньи назвал Просветова будущим команды
12:58
Главный тренер «Аризоны» Андре Туриньи прокомментировал игру вратаря Ивана Просветова в матче с «Тампой» (1:5).
«Иван хорошо выглядел в АХЛ. Он наше будущее. И когда нам надо играть три матча за четыре дня, не возникает вопроса, ставить его или нет», — приводит официальный сайт НХЛ слова Туриньи.
В матче с «Тампой» Просветов отразил 23 броска по своим воротам из 28. Эта игра стала для 22-летнего россиянина четвертой в карьере в НХЛ.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/prosvetov-vzyal-master-class-u-vasilevskogo/c-327359772
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