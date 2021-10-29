НХЛ, расписание матчей 30 октября, «Вашингтон» Овечкина против «Аризоны», «Рейнджерс» сыграет с «Коламбусом»
23:00
В ночь на субботу, 30 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Аризоной», «Рейнджерс» Артемия Панарина встретится с «Коламбусом» и другие.
30 октября, суббота
02.00 мск. «Вашингтон» — «Аризона»
02.00. «Рейнджерс» — «Коламбус»
Вечером (по мск) также сыграют «Нэшвилл» — «Айлендерс» (20.30), «Лос-Анджелес» — «Монреаль» (23.00).
Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»
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