НХЛ, расписание матчей 30 октября, «Вашингтон» Овечкина против «Аризоны», «Рейнджерс» сыграет с «Коламбусом»

В ночь на субботу, 30 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Аризоной», «Рейнджерс» Артемия Панарина встретится с «Коламбусом» и другие.

30 октября, суббота

02.00 мск. «Вашингтон» — «Аризона»

02.00. «Детройт» — «Флорида»

02.00. «Каролина» — «Чикаго»

02.00. «Рейнджерс» — «Коламбус»

03.00. «Вегас» — «Анахайм»

03.30. «Даллас» — «Оттава»

Вечером (по мск) также сыграют «Нэшвилл» — «Айлендерс» (20.30), «Лос-Анджелес» — «Монреаль» (23.00).

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