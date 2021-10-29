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Бретт Халл — об Овечкине: «Знаю, что он обгонит меня в пятерке снайперов, но не могу сказать, что жду этого»

12:42
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Бретт Халл, четвертый снайпер в истории НХЛ, рассказал, как относится к тому, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин скоро обойдет его в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

«Не могу сказать, что жду этого, но знаю, что он меня обгонит. Уверен в этом, — цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ. — Но все равно будет очень приятно находиться в пятерке лучших снайперов.

Наблюдать за Овечкиным очень интересно. Я пока не буду говорить, что он один такой. Давайте подождем того момента, когда он, возможно, обгонит Гретцки. Тогда он станет единственным. И надо отдать ему должное — он до сих пор очень хорошо справляется с этой работой. Это великий хоккеист. Если Ови обгонит Гретцки, то он еще раз подчеркнет величие Уэйна. Он любит хоккей и понимает, что такое событие пойдет на пользу нашему виду спорта".

Овечкин занимает пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 738 голов — на три меньше, чем у Халла, идущего на четвертой строчке (741). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы.

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