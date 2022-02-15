Георгиев входит в сферу интересов «Вегаса»

«Вегас» ищет варианты усиления вратарской бригады после травмы основного голкипера Робина Ленера. В качестве одной из кандидатур «Рыцари» рассматривают голкипера «Рейнджерс» Александра Георгиева, сообщает Daily Faceoff.

Георгиев провел 19 игр в нынешнем сезоне, пропуская в среднем 2,99 шайбы и отражая 89,8% бросков.

Контракт 25-летнего россиянина с зарплатой 2,425 миллиона долларов истекает предстоящим летом. Он может получить статус ограниченно свободного агента.