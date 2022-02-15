«Каролина» отправила голкипера Кочеткова в фарм-клуб

Голкипер Петр Кочетков продолжит карьеру в Северной Америке. «Каролина» отправила 22-летнего россиянина в фарм-клуб в АХЛ, сообщает сайт команды.

Ранее «Торпедо» расторгло контракт с Кочетковым после досрочного завершения регулярного чемпионата КХЛ.

Голкипер в нынешнем сезоне сыграл за «Торпедо» 23 матча, в которых одержал 10 побед при 92,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,23.

У вратаря есть действующий контракт новичка с «Каролиной», который истекает по окончании сезона-2022/23. Он был выбран «Харрикейнз» под общим 36-м номером во втором раунде драфта НХЛ — 2019.