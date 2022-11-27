Георгиев признан первой звездой матча с «Далласом»

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:1).

26-летний россиянин отразил 41 бросок по воротам. Второй звездой признан защитник «Эвеланш» Джош Мансон, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — форвард Драйден Хант, забивший один гол.

В текущем сезоне Георгиев провел 12 матчей в НХЛ, в которых один раз сыграл на ноль и пропустил 30 шайб при 93,3 процента отраженных бросков.