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Сегодня, 08:02

Георгиев признан первой звездой матча с «Далласом»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:1).

26-летний россиянин отразил 41 бросок по воротам. Второй звездой признан защитник «Эвеланш» Джош Мансон, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — форвард Драйден Хант, забивший один гол.

В текущем сезоне Георгиев провел 12 матчей в НХЛ, в которых один раз сыграл на ноль и пропустил 30 шайб при 93,3 процента отраженных бросков.

Александр Георгиев
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
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