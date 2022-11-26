НХЛ, 26 и 27 ноября: «Вашингтон» в гостях у «Нью-Джерси», «Рейнджерс» — «Эдмонтон»
В ночь с 26 на 27 ноября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Нью-Джерси», «Колорадо» примет «Даллас» и другие встречи.
26 ноября, суббота
21.00 (мск). «Рейнджерс» — «Эдмонтон»
27 ноября, воскресенье
00.00 (мск). «Каролина» — «Калгари»
02.00. «Флорида» — «Сент-Луис»
03.00. «Нью-Джерси» — «Вашингтон»
03.00. «Питтсбург» — «Торонто»
03.30. «Айлендерс» — «Филадельфия»
Матч «Нэшвилл» — «Коламбус» перенесен из-за технического состояния стадиона.
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|21
|17
|4
|34
|2
|Айлендерс
|22
|14
|8
|28
|3
|Питтсбург
|21
|11
|10
|25
|4
|Каролина
|21
|10
|11
|25
|5
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|24
|6
|Вашингтон
|22
|9
|13
|21
|7
|Филадельфия
|21
|7
|14
|19
|8
|Коламбус
|20
|7
|13
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|18
|3
|36
|2
|Торонто
|22
|12
|10
|29
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|26
|4
|Тампа-Бэй
|20
|12
|8
|25
|5
|Монреаль
|21
|11
|10
|23
|6
|Флорида
|20
|10
|10
|22
|7
|Баффало
|21
|9
|12
|18
|8
|Оттава
|20
|7
|13
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|21
|12
|9
|28
|2
|Виннипег
|19
|12
|7
|25
|3
|Колорадо
|18
|11
|7
|23
|4
|Сент-Луис
|20
|10
|10
|20
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|20
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|19
|7
|12
|17
|8
|Чикаго
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|16
|6
|33
|2
|Сиэтл
|20
|12
|8
|27
|3
|Лос-Анджелес
|23
|12
|11
|26
|4
|Калгари
|20
|9
|11
|21
|5
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|20
|6
|Ванкувер
|20
|7
|13
|17
|7
|Сан-Хосе
|23
|7
|16
|17
|8
|Анахайм
|21
|6
|15
|13
Результаты / календарь
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
|26.11
|01:30
|
Филадельфия – Питтсбург
|1 : 4
|26.11
|04:00
|
Баффало – Нью-Джерси
|1 : 3
|26.11
|04:00
|
Детройт – Аризона
|4 : 3 Б
|26.11
|04:00
|
Коламбус – Айлендерс
|2 : 3
|26.11
|04:00
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|5 : 2
|26.11
|04:00
|
Вегас – Сиэтл
|2 : 4
|26.11
|04:30
|
Даллас – Виннипег
|4 : 5 ОТ
|26.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|2 : 5
|26.11
|21:00
|
Рейнджерс – Эдмонтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|35
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|21
|34
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|21
|31
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|21
|18
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|20
|15
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|13
|2.08
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|16
|2.19
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