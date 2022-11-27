«Колорадо» обыграл «Даллас», у Георгиева 41 сейв
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 4:1.
В составе «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон, Джош Мансон, Драйден Хант и Логан О'Коннор, вратарь Александр Георгиев отразил 41 бросок. У «Старз» единственный гол забил Джо Павелски.
После этого матча «Колорадо» с 25 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Даллас» с 28 очками — на второй строчке.
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«Колорадо» — «Даллас» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Маккиннон — 6 (бол.), 2:05 — 1:0. Мэнсон — 2 (Рантанен, Лехконен), 13:51 — 2:0. Павелски — 10 (бол., Хейсканен, Робертсон), 28:13 — 2:1. Д. Хант — 2 (Ньюхук, Каут), 30:43 — 3:1. О`Коннор — 6 (Мэнсон), 47:01 — 4:1.
Вратари: Георгиев — Уэджвуд.
Штраф: 15 — 23.
Броски: 36 (10+10+16) — 42 (16+20+6).
Наши: — - Гурьянов (16.03/2/0).
27 ноября. Денвер. Ball Arena.
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|22
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|2
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|21
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|7
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|6
|15
|13
|27.11
|00:00
|
Каролина – Калгари
|3 : 2
|27.11
|02:30
|
Флорида – Сент-Луис
|4 : 5 ОТ
|27.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|5 : 1
|27.11
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|1 : 4
|27.11
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|5 : 2
|27.11
|04:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|- : -
|27.11
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|4 : 1
|27.11
|06:00
|
Вегас – Ванкувер
|- : -
|27.11
|22:00
|
Миннесота – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|21
|36
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|22
|35
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|21
|32
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|22
|18
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|21
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
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|15
|И
|КН
|
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Бостон
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