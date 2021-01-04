Генменеджер «Сент-Луиса» с пониманием отнесся к недовольству Тарасенко

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг рассказал, как отнесся к словам нападающего Владимира Тарасенко, который признался, что хотел стать новым капитаном команды.

«Думаю, это говорит о его неравнодушии к команде. Это было сложно решение. Нам оно далось непросто. И я нормально отношусь к тому, что он высказал недовольство», — приводит слова генменеджера в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.

После ухода из клуба Алекса Пьетранджело новым капитаном «Сент-Луиса» был назначен Райан О'Райли.