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Генменеджер «Чикаго»: «Флери окажет сильное влияние на общее развитие клуба»

27 июля 2021, 23:55
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Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумен прокомментировал переход в клуб голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флери.

«Мы не могли пройти мимо редкого шанса приобрести действующего обладателя «Везина Трофи». Марк-Андре усилит нашу оборону и окажет сильное влияние на общее развитие «Блэкхокс». С ним наши таланты будут развиваться лучше. Все в нашем клубе рады иметь в составе будущего члена Зала хоккейной славы. Его репутация прекрасного партнера по команде на льду и вне его преследует его», — цитирует Боумена русскоязычный сайт НХЛ.

В результате обмена клуб из Лас-Вегаса получил права на 23-летнего финского форварда Микаэля Хаккарайнена.

36-летний Флери в минувшем сезоне провел 36 матчей за «Вегас» в регулярном чемпионате (1,98 пропущенной шайбы в среднем за матч, 92,8 процента отраженных бросков) и 16 — в плей-офф (2,04, 91,8).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/vegas-obmenyal-fleri-v-chikago/c-325826394

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