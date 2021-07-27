«Колорадо» предложил семилетний контракт Ландескугу на 49 миллионов
23:45
«Колорадо» предложил новый контракт капитану команды Габриэлю Ландескугу, сообщает инсайдер Эллиот Фридман в Twitter.
По информации источника, руководство «Эвеланш» готово подписать с 28-летним шведом семилетний контракт с кэпхитом 7 миллионов долларов.
Этим летом у хоккеиста закончилось прежнее соглашение, по которому он получал 5,571 миллиона долларов в год.
Ландескуг был выбран «Колорадо» на драфте-2011 под общим вторым номером. С тех пор он провел в лиге 687 матчей и набрал 512 (218+294) очков.
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