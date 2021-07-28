Лайне будет зарабатывать в «Коламбусе» 7,5 миллиона долларов
00:18
Защитник «Коламбуса» Патрик Лайне принял квалификационное предложение от клуба, сообщает в Twitter журналист Эллито Фридман. Зарплата 23-летнего финна составит 7,5 миллиона долларов.
28 июля хоккеист мог стать ограниченно свободным агентом (с правом арбитража).
Напомним, Лайне был обменян из «Виннипега» в прошедшем сезоне на Пьера-Люка Дюбуа. За «Джетс» он успел сыграть один матч, набрав в нем 3 (2+1) очка.
Читайте также
В НХЛ никогда не платили таких денег ветеранам. Теперь Овечкин имеет все шансы побить рекорд Гретцки
Олимпиада-2020, 27 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Две российские гимнастки упали во время выступления на бревне в командном первенстве на Олимпиаде в Токио
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю