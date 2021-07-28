Лайне будет зарабатывать в «Коламбусе» 7,5 миллиона долларов

Защитник «Коламбуса» Патрик Лайне принял квалификационное предложение от клуба, сообщает в Twitter журналист Эллито Фридман. Зарплата 23-летнего финна составит 7,5 миллиона долларов.

28 июля хоккеист мог стать ограниченно свободным агентом (с правом арбитража).

Напомним, Лайне был обменян из «Виннипега» в прошедшем сезоне на Пьера-Люка Дюбуа. За «Джетс» он успел сыграть один матч, набрав в нем 3 (2+1) очка.