Гавриков посоветовал Григоренко выбрать «Коламбус»

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков рассказал, что нападающий Михаил Григоренко много узнавал у него о команде, прежде чем согласиться подписать контракт с «Блю Джекэтс».

— Да, мы много общались, — цитирует Гаврикова официальный сайт «Коламбуса». — Здорово, что в команде появится еще один российский игрок. Уверен, что он нам очень поможет. Это отличный хоккеист, который обладает большим талантом. Рад, что Михаил присоединился к нам.

Напомним, что «Коламбус» не может зарегистрировать контракт с Михаилом Григоренко до 1 июля. Именно в этот день открывается ранок свободных агентов, а 25-летний российский нападающий находится в статусе неограниченно свободного агента.