Кемпер может сыграть в четвертом матче серии с «Нэшвиллом»

Вратарь «Колорадо» Дарси Кемпер может принять участие в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Нэшвилла».

31-летний канадец получил травму в конце первого периода третьей встречи с «Предаторз», когда клюшка форварда Райана Джохансена прошла сквозь маску вратаря.

Четвертый матч серии пройдет 10 мая в Нэшвилле и начнется в 04.30 мск.