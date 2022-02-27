Форвард «Торонто» Марнер признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Торонто» Митч Марнер признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Детройта» (10:7) форвард отличился 4 голами и 2 результативными передачами.

Вторая звезда дня — нападающий «Эдмонтона» Дерек Райан, который сделал хет-трик в игре с «Флоридой» (4:3).

Третьей звездой дня стал форвард «Тампы» Стивен Стэмкос, на счету которого гол и 2 результативных передачи в матче с «Нэшвиллом» (3:2).