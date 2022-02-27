Салливан о победной шайбе Малкина в матче с «Рейнджерс»: «Джино играет на инстинктах, он может то, чего не могут другие»
Салливан прокомментировал победную шайбу Малкина в матче с «Рейнджерс»
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал победную шайбу Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:0).
«Джино играет на своих инстинктах. Он может делать с шайбой то, что не могут делать другие. Это и делает его одним из самых больших талантов своего поколения», — приводит официальный сайт НХЛ слова Салливана.
Малкин забросил 8-ю шайбу в этом сезоне, на счету 35-летнего россиянина 19 (8+11) очков в 18 матчах.
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|2
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|50
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|53
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|28
|23
|59
|6
|Виннипег
|52
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|7
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|Аризона
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|51
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|2
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|Вегас
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|52
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|54
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|Ванкувер
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|
Оттава – Монреаль
|1 : 2
|27.02
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|
Нэшвилл – Тампа-Бэй
|2 : 3
|27.02
|03:30
|
Детройт – Торонто
|7 : 10
|27.02
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|
Вегас – Колорадо
|2 : 3
|27.02
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Калгари – Миннесота
|7 : 3
|27.02
|06:00
|
Сан-Хосе – Бостон
|1 : 3
|27.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Айлендерс
|5 : 2
|27.02
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|
Каролина – Эдмонтон
|- : -
|27.02
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Даллас – Баффало
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Чикаго – Сент-Луис
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Аризона – Виннипег
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|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|75
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|74
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|49
|37
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|36
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|52
|34
|И
|КН
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Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
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Бостон
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