Салливан о победной шайбе Малкина в матче с «Рейнджерс»: «Джино играет на инстинктах, он может то, чего не могут другие»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал победную шайбу Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:0).

«Джино играет на своих инстинктах. Он может делать с шайбой то, что не могут делать другие. Это и делает его одним из самых больших талантов своего поколения», — приводит официальный сайт НХЛ слова Салливана.

Малкин забросил 8-ю шайбу в этом сезоне, на счету 35-летнего россиянина 19 (8+11) очков в 18 матчах.