Картер о Шестеркине: «Он чертовски хорош, играть против него невесело»

Нападающий «Питтсбурга» Джефф Картер поделился мнением об игре Игоря Шестеркина в матче против «Рейнджерс» (1:0).

«Оба вратаря были невероятны сегодня. Джарри спас нас несколько раз в по-настоящему ключевых моментах. Он сыграл огромную роль в нашей победе.



С другой стороны Шестеркин — он чертовски хорош. Играть против него невесело. Нам пришлось бороться изо всех сил, и нам повезло, что мы смогли забить ему», — приводит официальный сайт НХЛ слова Картера.

В матче против «Питтсбурга» Шестеркин отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.