Капитан «Питтсбурга» Кросби — о победе над «Нью-Джерси»: «Малкин внес большой вклад»

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал победу над «Нью-Джерси» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы знали, что придется нелегко. Нужно было просто использовать свои моменты. Малкин внес очень большой вклад. Шайба Ракелля тоже помогла получить импульс», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин оформил дубль и сделал голевую передачу. Теперь у него 59 (23+36) очков в этом сезоне. Кросби также забросил 2 шайбы. В текущем сезоне он набрал 84 (39+45) очка.

«Питтсбург» с 79 очками идет на 11-м месте в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 76 очков.