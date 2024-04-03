Бедард признан лучшим новичком марта в НХЛ

Форвард «Чикаго» Коннор Бедард признан лучшим новичком марта регулярного чемпионата НХЛ.

18-летний канадец в 14 матчах набрал 17 (4+13) очков. Также он был лучшим новичком в ноябре и декабре. Последний раз трижды за сезон лучшим новичком становился форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (2015/16).

В текущем сезоне Бедард провел 61 матч, в которых набрал 58 (21+37) очков.