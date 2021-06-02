«Ответ очевиден». Тренер «Вегаса» рассказал о выборе вратаря на второй матч с «Колорадо»

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур рассказал, сыграет ли голкипер Марк-Андре Флери во втором матче серии плей-офф НХЛ против «Колорадо».

Ранее 36-летний канадец вошел в тройку претендентов на «Везина Трофи». На этот приз также претендуют голкипер «Колорадо» Филипп Грубауэр и вратарь «Тампы» Андрей Василевский.

«Вы же знаете, что я не отвечу на этот вопрос. Хотя мне кажется, что ответ очевиден. Но я не скажу, потому что таков мой подход. Может быть это глупо, но мы продолжим поступать именно так. Однако он рвется в бой.

В прошлом году ему пришлось столкнуться с некоторыми сложностями. Но он не сдался, не опустил руки. Он бился, работал и стал вратарем, который, с моей точки зрения, должен получить приз Везина.

Это очень похоже на Марка-Андре. Я поздравил его с номинацией, а он сразу же стал говорить, что это командный приз, что ничего этого не было бы, если полевые игроки не помогали бы ему. Но невозможно не обратить внимание на его вклад в игру нашей команды, на то чего он добился в этом сезоне", — цитирует Дебура русскоязычный сайт НХЛ.

Ворота «Вегаса» в первом матче серии защищал голкипер Робин Ленер, который пропустил семь шайб. В семи матчах первого раунда в воротах играл Марк-Андре Флери.

Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 3 июня и начнется в 5:00 мск.