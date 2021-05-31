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Форвард «Каролины» Нидеррайтер может пропустить серию против «Тампы» из-за травмы

04:00
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Форвард «Каролины» Нино Нидеррайтер может пропустить матчи второго раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» из-за травмы, сообщает официальный сайт лиги.

Главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор очень сомневается, что 28-летний швейцарец сможет сыграть против «Лайтнинг».

В регулярном чемпионате Нидеррайтер провел 56 матчей, в которых набрал 34 (20+14) очка. Также на его счету один гол в 6 играх плей-офф.

Счет в серии 1-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 2 июня и начнется в 2:30 мск.

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