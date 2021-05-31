Форвард «Каролины» Нидеррайтер может пропустить серию против «Тампы» из-за травмы
04:00
Форвард «Каролины» Нино Нидеррайтер может пропустить матчи второго раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» из-за травмы, сообщает официальный сайт лиги.
Главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор очень сомневается, что 28-летний швейцарец сможет сыграть против «Лайтнинг».
В регулярном чемпионате Нидеррайтер провел 56 матчей, в которых набрал 34 (20+14) очка. Также на его счету один гол в 6 играх плей-офф.
Счет в серии 1-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 2 июня и начнется в 2:30 мск.
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