Форвард «Флориды» Беннет — о Бобровском: «Он блестяще играл и был нашим лучшим хоккеистом»

Нападающий «Флориды» Сэм Беннет рассказал, что думает об игре вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского в пятом матче серии плей-офф с «Бостоном» (4:3 ОТ). Россиянин отразил 44 из 47 бросков соперника.

«Он блестяще играл весь матч, сегодня он был нашим лучшим игроком. Впечатляющее выступление в матче, который нам непременно надо было выигрывать», — цитирует Беннетта официальный сайт НХЛ.