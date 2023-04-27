Картье стал восьмым игроком в НХЛ с голом в плей-офф в дебютном матче в лиге

Нападающий «Сиэтла» Тай Картье забил дебютный гол в НХЛ в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:2, 3-2).

Как сообщает сайт лиги, 21-летний хоккеист стал восьмым игроком в истории НХЛ, забившим гол в плей-офф в дебютном матче в лиге.

Картье присоединился к Кейлу Макару (2019), Лаури Корпикоски (2008), Адаму Мейру (1999), Роду Бриндамору (1989 года), Дагу Волмару (1970 года), Лесу Костелло (1948 года) и Эдди Эмбергу (1945 года).

Шестой матч серии состоится 29 апреля на льду «Кракен». Начало — 5.00 по московскому времени.