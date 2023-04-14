Тренин о голе в ворота «Миннесоты»: «Мы сделали столько передач, сколько смогли»

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:3 ОТ). 26-летний россиянин забросил одну шайбу.

«Их защитник сделал неловкое движение, я думал, что он просто двигался за шайбой и не мог поверить своим глазам. Мы сделали столько передач, сколько смогли, просто чтобы растянуть вратаря», — приводит слова Тренина официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Тренин провел 76 матчей в НХЛ, в которых набрал 23 (12+11) очка.