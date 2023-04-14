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Сегодня, 09:55

Тренин о голе в ворота «Миннесоты»: «Мы сделали столько передач, сколько смогли»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:3 ОТ). 26-летний россиянин забросил одну шайбу.

«Их защитник сделал неловкое движение, я думал, что он просто двигался за шайбой и не мог поверить своим глазам. Мы сделали столько передач, сколько смогли, просто чтобы растянуть вратаря», — приводит слова Тренина официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Тренин провел 76 матчей в НХЛ, в которых набрал 23 (12+11) очка.

Яков Тренин
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 81 25 56 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 81 41 40 89
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 47 35 108
2 Колорадо 81 50 31 107
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 81 42 39 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
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14.04 02:00
Монреаль – Бостон
 4 : 5
14.04 02:00
Флорида – Каролина
 4 : 6
14.04 02:00
Коламбус – Питтсбург
 3 : 2 ОТ
14.04 02:00
Рейнджерс – Торонто
 2 : 3
14.04 02:00
Тампа-Бэй – Детройт
 5 : 0
14.04 02:00
Баффало – Оттава
 4 : 3 ОТ
14.04 02:00
Вашингтон – Нью-Джерси
 4 : 5 ОТ
14.04 03:00
Нэшвилл – Миннесота
 4 : 3 ОТ
14.04 03:00
Даллас – Сент-Луис
 1 : 0
14.04 03:00
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Чикаго – Филадельфия
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Аризона – Ванкувер
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Коннор Макдэвид

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 80 128
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 82 113
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 82 64
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 82 61
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 81 55
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Филип Густавссон

Миннесота

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Антти Раанта

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