Нападающего «Тампы» Маруна дисквалифицировали на одну игру
10:07
Нападающий «Тампы» Патрик Марун дисквалифицирован на один матч за неспортивное поведение в игре с «Флоридой» (1:5)
На 14-й минуте третьего периода защитник «Пантерс» Брэндон Монтур ударил клюшкой Маруна в пах, за что получил удаление. После завершения эпизода Марун сбросил перчатки и напал на Монтура, игнорируя судью. Арбитры наказали Маруна штрафом за грубость и неспортивное поведение.
Это его вторая дисквалификация в НХЛ. Из-за этого хоккеист потеряет 7 758 долларов. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи хоккеистам.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/maroon-diskvalifitsirovali-na-odnu-igru/c-324533276
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