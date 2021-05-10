Нападающего «Тампы» Маруна дисквалифицировали на одну игру

Нападающий «Тампы» Патрик Марун дисквалифицирован на один матч за неспортивное поведение в игре с «Флоридой» (1:5)

На 14-й минуте третьего периода защитник «Пантерс» Брэндон Монтур ударил клюшкой Маруна в пах, за что получил удаление. После завершения эпизода Марун сбросил перчатки и напал на Монтура, игнорируя судью. Арбитры наказали Маруна штрафом за грубость и неспортивное поведение.

Это его вторая дисквалификация в НХЛ. Из-за этого хоккеист потеряет 7 758 долларов. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи хоккеистам.