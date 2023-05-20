Хауден забил третий по скорости гол в истории «Вегаса» в овертайме матча Кубка Стэнли

Форвард «Вегаса» Бретт Хауден забросил победную шайбу спустя 1 минуту 35 секунд в овертайме матча с «Далласом» (4:3 ОТ) в финале Западной конференции.

Гол стал третьим самым быстрым в овертайме матча Кубка Стэнли в истории «Голден Найтс». Быстрее забивали только Николай Рой (1 минута 18 секунд в Кубке Стэнли-2021) и Марк Стоун (50 секунд в Кубке Стэнли-2021).

«Вегас» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч в серии состоится в воскресенье, 21 мая.