Хинтц обошел Макдэвида и возглавил бомбардирскую гонку Кубка Стэнли

Форвард «Далласа» Роопе Хинтц возглавил бомбардирскую гонку Кубка Стэнли. На счету финского нападающего 22 (10+12) очка в 14 матчах.

Хинтц отличился голом и двумя результативными передачами в матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) в первой игре финала Западной конференции плей-офф НХЛ.

Он обошел форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, который набрал 20 (8+12) очков в 12 встречах.