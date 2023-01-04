Форвард «Баффало» Томпсон признан первой звездой дня в НХЛ за хет-трик в ворота «Вашингтона»

Нападающий «Баффало» Тэйдж Томпсон признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Вашингтона» (5:4 ОТ) форвард сделал хет-трик и отдал голевую передачу.

Второй звездой дня стал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак, у которого хет-трик и результативная передача в игре с «Аризоной» (5:3).

Третья звезда — форвард «Айлендерс» Мэттью Барзал, отличившийся голом и 2 результативными пасами в матче с «Ванкувером» (6:2).