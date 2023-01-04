Форвард «Баффало» Томпсон признан первой звездой дня в НХЛ за хет-трик в ворота «Вашингтона»
Нападающий «Баффало» Тэйдж Томпсон признан первой звездой дня в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата против «Вашингтона» (5:4 ОТ) форвард сделал хет-трик и отдал голевую передачу.
Второй звездой дня стал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак, у которого хет-трик и результативная передача в игре с «Аризоной» (5:3).
Третья звезда — форвард «Айлендерс» Мэттью Барзал, отличившийся голом и 2 результативными пасами в матче с «Ванкувером» (6:2).
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|4.01
|03:00
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Вашингтон – Баффало
|4 : 5 ОТ
|4.01
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|4 : 0
|4.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|5 : 3
|4.01
|03:00
|
Торонто – Сент-Луис
|5 : 6 Б
|4.01
|03:00
|
Флорида – Аризона
|5 : 3
|4.01
|04:00
|
Виннипег – Калгари
|3 : 2
|4.01
|04:00
|
Нэшвилл – Монреаль
|6 : 3
|4.01
|04:30
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|1 : 4
|4.01
|05:00
|
Эдмонтон – Сиэтл
|2 : 5
|4.01
|06:00
|
Ванкувер – Айлендерс
|2 : 6
|4.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|3 : 2
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