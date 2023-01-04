Остон Мэттьюс быстрее всех в истории «Торонто» набрал 500 очков
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс быстрее всех в истории клуба достиг отметки в 500 очков.
25-летнему американцу потребовалось для этого 445 матчей. На его счету 501 (278+223) очка после игры регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (5:6 Б), в которой он забросил шайбу и сделал голевую передачу.
До Мэттьюса рекорд принадлежал Матсу Сандину и Рику Вейву, которые набрали 500 очков за «Торонто» в 495 матчах.
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1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
|4.01
|03:00
|
Вашингтон – Баффало
|4 : 5 ОТ
|4.01
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|4 : 0
|4.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|5 : 3
|4.01
|03:00
|
Торонто – Сент-Луис
|5 : 6 Б
|4.01
|03:00
|
Флорида – Аризона
|5 : 3
|4.01
|04:00
|
Виннипег – Калгари
|3 : 2
|4.01
|04:00
|
Нэшвилл – Монреаль
|6 : 3
|4.01
|04:30
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|1 : 4
|4.01
|05:00
|
Эдмонтон – Сиэтл
|2 : 5
|4.01
|06:00
|
Ванкувер – Айлендерс
|2 : 6
|4.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|3 : 2
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