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Сегодня, 09:45

Остон Мэттьюс быстрее всех в истории «Торонто» набрал 500 очков

Иван Торопцев
Корреспондент
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Остон Мэттьюс.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс быстрее всех в истории клуба достиг отметки в 500 очков.

25-летнему американцу потребовалось для этого 445 матчей. На его счету 501 (278+223) очка после игры регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (5:6 Б), в которой он забросил шайбу и сделал голевую передачу.

До Мэттьюса рекорд принадлежал Матсу Сандину и Рику Вейву, которые набрали 500 очков за «Торонто» в 495 матчах.

Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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