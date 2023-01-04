Остон Мэттьюс быстрее всех в истории «Торонто» набрал 500 очков

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс быстрее всех в истории клуба достиг отметки в 500 очков.

25-летнему американцу потребовалось для этого 445 матчей. На его счету 501 (278+223) очка после игры регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (5:6 Б), в которой он забросил шайбу и сделал голевую передачу.

До Мэттьюса рекорд принадлежал Матсу Сандину и Рику Вейву, которые набрали 500 очков за «Торонто» в 495 матчах.