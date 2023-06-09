«Флорида» — «Вегас»: Монтор открыл счет в третьем матче финала Кубка Стэнли

«Флорида» открыла счет в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Вегаса».

На 5-й минуте голом отметился защитник Брандон Монтор. Ассистировал ему Брэндон Ткачак.

После двух матчей счет в серии 2-0 в пользу «Голден Найтс».