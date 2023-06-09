«Флорида» — «Вегас»: Стоун сравнял счет в третьем матче финала Кубка Стэнли

«Вегас» сравнял счет в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Флориды».

На 17-й минуте «Голден Найтс» реализовали большинство и сделали счет равным — 1:1. Шайбу забросил нападающий Марк Стоун.

После двух матчей счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса».